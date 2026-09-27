Sheinbaum reivindica independencia y soberanía frente a intervenciones extranjeras

Ante miles de simpatizantes reunidos en el Zócalo de Ciudad de México, la principal plaza pública del país, la presidenta sostuvo que la soberanía implica que “ninguna potencia extranjera, ninguna élite económica o política, tiene el derecho de dictar el presente y el futuro de nuestra patria”, e insistió que esa facultad “solo le pertenece al pueblo de México”.

Sheinbaum, que está a cuatro días de cumplir dos años en el poder, cerró así una gira de rendición de cuentas que, según detalló, recorrió en 12 días los otros 31 estados del país y congregó a cerca de 850.000 personas en las distintas asambleas en las que presumió sus principales logros desde el 1 de octubre de 2024.

La mandataria hizo coincidir el final del recorrido con el 205 aniversario de la consumación de la Independencia mexicana y utilizó buena parte de su mensaje para trazar un vínculo entre ese proceso histórico y las políticas impulsadas por su Gobierno.

“Las y los mexicanos no queremos injerencias, ni intervencionismos, ni violación a nuestra territorialidad”, afirmó Sheinbaum, quien situó independencia, soberanía, libertad, igualdad y democracia como los cinco principios que, a su juicio, han marcado las grandes transformaciones políticas del país.

El planteamiento trascendió también a una dimensión actual en la relación con Estados Unidos.

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En 2025, tras la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de designar a seis organizaciones criminales mexicanas como grupos terroristas extranjeros, Sheinbaum impulsó reformas a la Constitución para reforzar las restricciones a actuaciones de agentes extranjeros en territorio mexicano.

La modificación, publicada el 1 de abril de 2025, establece en el artículo 40 que México no aceptará intervenciones, intromisiones ni otros actos procedentes del extranjero que lesionen su integridad, independencia o soberanía, y exige autorización y colaboración expresa del Estado mexicano para intervenciones en investigaciones o persecuciones.

Por su parte, en el artículo 19, endureció las consecuencias para extranjeros que realicen actividades al margen de la ley vinculadas con esas disposiciones, una reforma que Sheinbaum volvió a reivindicar este domingo al señalar que buscó cerrar la puerta a eventuales actos de injerencia.

El discurso llega además cinco días después de que Trump defendiera ante la Asamblea General de la ONU el empleo de un fuerte poder militar contra los carteles y reclamara a México mayores acciones frente a zonas controladas por organizaciones criminales al asegurar que era el "epicentro" de la violencia del narcotráfico.

Sheinbaum no mencionó directamente a Trump en su intervención, pero insistió en que la política exterior y de seguridad debe partir de la defensa territorial mexicana.

La jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada, reforzó ese mensaje antes de la intervención presidencial al afirmar que “México no es patio trasero de nadie” y que el país “tiende la mano, pero jamás baja la cabeza”.

"Que se oiga bien. Que se oiga lejos, que este mensaje cruce fronteras. México tiene mucha presidenta", agregó la gobernante de Ciudad de México.

Sheinbaum cerró su discurso asegurando que rendir cuentas en una plaza pública responde a su concepción de gobierno y terminó con llamados a la soberanía nacional, la justicia social, la libertad y la democracia.

“Recuerden siempre que no hay divorcio entre pueblo y gobierno, que gobierno y pueblo unidos jamás seremos vencidos. ¡Que viva la soberanía nacional! ¡Que viva la justicia social! ¡Que viva la libertad y la democracia! ¡Que viva la Ciudad de México! ¡Que viva México!”, concluyó.