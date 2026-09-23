Sheinbaum evita confrontar a Trump tras señalar a México como "epicentro" del narcotráfico

“Nosotros podríamos entrar, yo podría decir: ‘Es muy difícil vivir junto a un país que tiene un nivel tan alto de consumo de drogas ilícitas’. O podría decir: ‘Es muy difícil vivir junto a un país que tiene tanta producción de armas’. Pero no lo voy a decir. No lo voy a decir”, expresó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Sheinbaum respondió así a las declaraciones de Trump durante la Asamblea General de la ONU, donde el mandatario estadounidense afirmó el martes que México es “el epicentro de la violencia de los carteles” y consideró “inaceptable” compartir una frontera de 2.000 millas con un territorio que, según afirmó, está “controlado por cárteles enemigos”.

Desde la sede de la ONU, Trump exigió a México “recuperar el control” de su territorio, aunque también aseguró que “la seguridad y la protección llegarán a México” y destacó la cooperación entre ambos países.

El mandatario republicano se dijo orgulloso de mantener “una muy buena relación” con el Gobierno mexicano y aseguró que ambos países han logrado “avances muy importantes” en materia de seguridad.

Sheinbaum puso el énfasis precisamente en esa parte del discurso y recordó que México también está combatiendo a los cárteles.

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“Porque tenemos buena relación con el presidente Trump y el Gobierno de Estados Unidos. Entonces, estamos trabajando de manera coordinada y vamos a avanzar”, apuntó.

Las declaraciones ocurren en medio de las reiteradas presiones de Trump para endurecer el combate contra los carteles mexicanos y de sus planteamientos sobre posibles acciones estadounidenses contra estas organizaciones, algo que Sheinbaum ha rechazado cuando implique operaciones que vulneren la soberanía mexicana.

La mandataria mexicana ha insistido, además, en que la lucha contra el narcotráfico implica responsabilidades a ambos lados de la frontera.

La semana pasada pidió a Washington informar sobre sus acciones para reducir el consumo de drogas y combatir el tráfico de armas y el lavado de dinero, al responder a nuevas exigencias estadounidenses sobre la estrategia de seguridad mexicana.