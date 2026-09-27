Taylor Swift supera a Beyoncé como la artista más premiada de los MTV VMA

Swift logró el récord tras recibir el premio inaugural a la mejor dirección artística (MTV VMA Artist Director Honors), que destaca el trabajo directorial que llevan a cabo los cantantes más allá de su carrera musical.

La cantante además arrasó en la categoría más importante de la noche como mejor videoclip por 'The Fate of Ophelia'.

Swift, que previamente ganó cuatro premios a mejor directora, dirigió algunos de los videos más representativos de su carrera, entre los que destacan 'Karma (feat. Ice Spice)' o más recientemente 'The Fate of Ophelia' y 'Opalite'.

Precisamente hoy estrenó en el escenario el videoclip de su nuevo sencillo, 'Patient Zero', que protagoniza ella misma junto a los actores Dakota Johnson y Collin Farrell.

Johnson fue la encargada de entregarle el galardón honorífico por su dirección artística, tras lo que Swfit reflexionó sobre los cerca de 60 vídeos musicales que hizo en dos décadas, y de los cuales escribió y dirigió 18.

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"La razón principal por la que amo tanto escribir y dirigir vídeos musicales es porque ustedes, los fans, lo hacen muy divertido", dijo.

Swift partía hoy en los MTV VMAs como la segunda favorita, por detrás de Madonna, con nueve nominaciones, incluyendo dirección, video del año, artista del año y mejor pop.