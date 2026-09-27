Ucrania lanza desde drones 4.000 kilos de alimentos sobre localidad ocupada de Oleshki

El jefe de la administración militar regional de Jersón, Oleksandr Prokudin, explicó que desde marzo, en colaboración con la unidad de la 11.ª Brigada de la Guardia Nacional de Ucrania y los defensores de la 34.ª Brigada Independiente de Infantería de Marina 'Borisfen', se han estado suministrando alimentos de forma sistemática a través del río Dniéper con ayuda de drones, y subrayó que recientemente se logró llevar a cabo "una de las mayores operaciones de este tipo".

"En colaboración con el 30.º Cuerpo de Infantería de Marina, el grupo táctico 'Grom', la 34.ª Brigada de Infantería de Marina 'Borisfen', la unidad 'Bolgarichi' de la 11.ª Brigada de la Guardia Nacional, el 34.º Regimiento de la Guardia Nacional y el 79.º Destacamento de Fronteras, hemos entregado unos 4 000 kilogramos de alimentos directamente a cien ubicaciones concretas de la ciudad", escribió en un mensaje en Telegram.

Precisó que en la localidad ocupada de Oleshki, los rusos mantienen como rehenes a unos dos mil ciudadanos , entre los que se encuentran casi medio centenar de niños, que se ven obligados a sobrevivir sin comida, electricidad ni agua.

"Y lo peor de todo es que los rusos les han privado, de hecho, de la posibilidad de abandonar ese infierno", denunció.

Agregó que los ocupantes intentan impedir la llegada de ayuda al derribar drones y, "con total cinismo", confiscar o revender los alimentos destinados a niños y personas mayores.

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Según Prokudin, por recibir estos paquetes humanitarios, los ocupantes detienen a los habitantes de Oleshki, los encierran, los golpean brutalmente y recurren a la violencia.

Recordó que "el bloqueo deliberado de la ayuda y la provocación de hambrunas entre la población civil constituyen crímenes de guerra que no prescriben".

Por su parte, el ministro ucraniano de Exteriores, Andrí Sibiga, instó en un mensaje en X a las organizaciones internacionales a garantizar el acceso a Oleshki y asegurarse de que los civiles reciban alimentos, medicamentos y una vía de evacuación segura.

"Seguiremos buscando formas de llegar a nuestra gente. Pero la ayuda humanitaria no debería tener que entregarse bajo fuego mediante drones", agregó.

Ya el miércoles durante su intervención ante el Consejo de Seguridad de la ONU, Sibiga denunció que los rusos están haciendo deliberadamente imposible la vida en la ocupada Oleshki y condenando a sus habitantes a morir de hambre, al tiempo que llamó a exigir a Rusia la apertura de corredores humanitarios que permitan la evacuación de los habitantes de esa localidad.