Un yate de turismo encalla en el archipiélago de Galápagos sin dejar víctimas

El incidente, que involucró al yate de turismo Delfina, tuvo lugar en el sector Plaza Sur (frente a la costa este de la isla Santa Cruz, la más poblada del archipiélago) y la DPNG aseveró que mantiene el monitoreo y seguimiento de la situación.

La Armada de Ecuador, a través de la Capitanía de Puerto de Seymour, brindó la primera respuesta y apoyo ante el incidente. "Los 16 turistas y 12 tripulantes que se encontraban a bordo están a salvo y no se reportan heridos", aseguró la DPNG.

"Hasta el momento, no se registra ruptura del casco, filtración de agua ni derrame de hidrocarburos", indicó en un reporte preliminar la mañana de este domingo.

La embarcación activó su plan de contingencia y se coordinan las maniobras para su retiro.

El archipiélago de Galápagos, formado por trece islas, se encuentra a unos mil kilómetros de las costas continentales de Ecuador, y desde 1978 está declarado por la Unesco como Patrimonio Natural de la Humanidad.

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Por su alta biodiversidad, el archipiélago de Galápagos está considerado como un laboratorio natural que inspiró al científico británico Charles Darwin a desarrollar en el siglo XIX su teoría de la evolución y selección natural de las especies.