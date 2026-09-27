Violencia vuelve a golpear a estudiantes mexicanos de Morelos con doble asesinato

Los dos adolescentes eran alumnos de la Preparatoria Número 2 de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y murieron la noche del sábado durante un ataque armado en la colonia Chulavista, mientras un tercer joven resultó herido.

La agresión ocurrió alrededor de las 21:30 horas sobre la avenida principal de la colonia, donde hombres armados dispararon contra los jóvenes y huyeron.

Hasta este domingo las autoridades no habían informado de detenciones ni establecido públicamente el móvil del ataque.

La UAEM confirmó que los fallecidos pertenecían a su comunidad y exigió una investigación pronta y exhaustiva, además de reclamar acciones que garanticen espacios seguros para las juventudes.

El crimen ocurre dos semanas después del asesinato de Tacoronte, de 21 años y estudiante de la Universidad de Granada, quien llegó a Morelos en agosto para una estancia en la UAEM y murió el 12 de septiembre en Cuautla tras ser atacada con un arma blanca.

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Por ese caso, una jueza vinculó a proceso por feminicidio a un hombre habría atacado a Tacoronte para robarle su teléfono celular.

Su muerte llevó a la Universidad de Granada a suspender temporalmente tres movilidades previstas hacia la UAEM.

La comunidad universitaria ya había protagonizado protestas y un prolongado paro este año por los feminicidios de Kimberly Joselin Ramos Beltrán y Karol Toledo Gómez, dos alumnas de 18 años asesinadas con pocos días de diferencia entre febrero y marzo.

Los nuevos homicidios contrastan con la reducción de la violencia homicida reportada por el Gobierno federal en Morelos: el promedio diario de asesinatos pasó de 3,5 en septiembre de 2024 a 1,6 en junio de 2026, una disminución del 54 %.