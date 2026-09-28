13 muertos y 30 desaparecidos por severas inundaciones en el sur de Birmania

En un comunicado, La Federación Nacional de Tavoy (TNF, por sus siglas en inglés) -una agrupación que se enfrenta al Ejército por el control de territorios en medio del conflicto armado birmano- indicó que más de 60 aldeas se han visto afectadas por las precipitaciones de los últimos días, cuando también han causado daños en la vecina Tailandia.

"Se ha podido confirmar el fallecimiento de 10 personas en el municipio de Launglon, dos en Dawei y una en Thayectchaung", dice el escrito, que da cuenta de numerosos deslizamientos de tierra y al menos 10 puentes caídos en la región, que comparte una amplia zona fronteriza con Tailandia.

La TNF asegura que el distrito de Dawei, donde se estima que viven medio millón de personas, registra "severas inundaciones" que deja varias vías anegadas, lo que ha dificultado el tránsito desde el viernes, cuando arreciaron las lluvias.

El grupo de resistencia, que controla buena parte del municipio de Launglon, precisó que 10 decesos tuvieron lugar en esa jurisdicción, mientras que otras dos muertes fueron registradas en la ciudad de Dawei, capital del distrito homónimo, donde el Gobierno militar ejerce un mayor control del territorio.

Birmania vive un conflicto armado que se intensificó desde el golpe de febrero de 2021, cuando generales encabezados por Min Aung Hlaing tomaron el poder, mientras libran una guerra en varios frentes contra guerrillas étnicas y grupos prodemocráticos.

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El comunicado -que habla de un número indeterminado de damnificados- advierte que este lunes "continúan las lluvias intensas" y "persiste el riesgo de inundaciones y deslaves".

En paralelo, 1,8 millones de personas se han visto afectadas en Tailandia por las fuertes lluvias e inundaciones que afectan a casi una treintena de provincias, incluido Bangkok, lo que deja un saldo de ocho fallecidos en ese país.