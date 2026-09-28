AI denuncia que el "frente populista" europeo trató de reescribir la crisis de Ceuta

Así lo asegura en una entrevista con EFE en Bogotá la secretaria general de AI, Agnès Callamard, quien señaló que para "Amnistía Internacional está muy claro que hubo manipulación, que hubo un intento de reescribir lo que ocurrió en Ceuta, lo cual fue sumamente destructivo y problemático".

"Ceuta ha sido objeto de una manipulación extremadamente grave por parte de muchos líderes europeos, sobre todo en el frente populista, que han intentado utilizar Ceuta para criticar la política migratoria de España, la única del continente europeo que intenta basarse en los derechos y ofrecer vías legales a los ciudadanos", añade.

Callamard opina, además, que esta manipulación era una forma de insistir que la propuesta de España para atender la migración "es lo que no debería ocurrir".

Entre los días 30 y 31 de julio, más de 70.000 personas cruzaron a nado desde Marruecos a Ceuta y aunque un 90 %, según las autoridades, regresaron en las horas siguientes, varias miles, muchas de ellas menores, permanecen en la ciudad.

Para la secretaria general de AI, en este momento la situación de Europa con respecto a los refugiados y migrantes es "sumamente negativa" porque varios Gobiernos de la región "han adoptado un discurso extremadamente negativo",

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"Y no se trata solo del discurso, sino que están implementando políticas que incluyen centros de tránsito en terceros países, lo cual viola todo aquello en lo que creemos en materia de protección de los derechos humanos", explica.

Estas políticas, señala, suponen además "una amenaza para el crecimiento económico" de Europa, por el papel que juegan los migrantes para la economía de la región.

"De hecho, desempeñan un papel crucial en muchos sectores donde la dependencia de la mano de obra migrante es fundamental, desempeñan un papel crucial al permitir que el sistema de pensiones funcione y desempeñan un papel crucial a través de su contribución a los impuestos", resalta.

Por eso, insiste Callamard, ha habido "una manipulación política total que ha convertido este tema en uno de los ejes centrales de muchas elecciones en este momento y que resulta extremadamente destructivo".

"Además, está socavando todos los compromisos asumidos en materia de igualdad racial y derechos universales. Para Amnistía Internacional este es un campo de batalla, no hay duda de que es un campo de batalla por el alma del tipo de sociedad europea que queremos ser", concluye.