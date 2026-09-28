AI valora que Gaza estuviese presente la Asamblea de la ONU y critica el papel de Israel

"Si analizamos el conjunto de todos los discursos que se han pronunciado —cerca de 190 discursos pronunciados durante el evento- Gaza está presente en muchos de ellos", expresó la secretaria general de AI, Agnès Callamard, en una entrevista con EFE durante una visita en Bogotá.

En su opinión, "existe dentro de la comunidad internacional un claro reconocimiento de que lo que está haciendo Israel es inconcebible".

"Es inaceptable y está sacudiendo la conciencia de la humanidad; muchos Gobiernos están hablando sobre el tema y eso es importante, y muchos Gobiernos están exigiendo que se respeten los derechos de los palestinos", añadió Callamard.

Igualmente resaltó que muchos Gobiernos utilizan la palabra genocidio y la frase limpieza étnica para describir "lo que Israel está haciendo en Gaza".

"No hay apoyo para Israel, salvo por unos pocos países dentro de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El poder de Donald Trump, el principal defensor de (el primer ministro de Israel, Benjamín) Netanyahu, es en realidad muy limitado a la hora de obligar a otros Gobiernos a apoyar a Israel", señaló la secretaria general de AI.

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Un año después de que una mayoría respaldase la Declaración de Nueva York, a favor de la solución de los dos Estados, y de que otros tantos anunciaran el reconocimiento del Estado palestino durante la Asamblea General, el clamor por Gaza volvió a resonar entre las paredes de la ONU.

A pesar de que el Gobierno de Trump denegó el visado al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, para entrar en Estados Unidos, este intervino por videoconferencia tras una acuerdo de más de 140 Estados miembros.

Unas horas después, lo hizo el primer ministro de Israel, quien volvió a ver como buena parte de las delegaciones abandonaba la sala al inicio de su discurso en señal de protesta por su ofensiva contra el pueblo palestino, definida por cada vez más voces de alto rango -entre ellas, el ministro de Exteriores sudafricano, Ronald Lamola- como un genocidio.

"Si son miembros de las Naciones Unidas, deberían poder hablar. El problema en este momento es que Netanyahu puede hablar, pero Mahmud Abás no puede hacerlo en la ONU", afirmó Callamard.

La secretaria general de AI recordó además que el primer ministro israelí tiene una orden de arresto vigente emitida por la Corte Penal Internacional (CPI).

"Sería de esperarse que los Gobiernos que creen en la Justicia internacional hicieran todo lo que estuviera a su alcance para garantizar que se le lleve ante los jueces de La Haya. Pero eso no está sucediendo", añadió.