Al menos 18 muertos por disparos atribuidos a paramilitares en el desierto de Darfur Norte

En un comunicado, los Comités de la Resistencia de Darfur del Norte -que operan como redes vecinales y prodemocracia que organizan ayuda humanitaria, documentan abusos y reportan víctimas civiles durante el conflicto armado- indicaron que un vehículo con diez personas se averió en una zona del noreste del desierto de Darfur del Norte.

Al perderse el contacto con el vehículo y sus pasajeros, un grupo de ciudadanos salió en su busca, indicó el comunicado, que apuntó que varios días después, dicho grupo encontró el vehículo y el cadáver del conductor.

Los comités afirmaron que, mientras continuaba la búsqueda de las personas desaparecidas restantes, el grupo fue emboscado por fuerzas de las FAR, quienes abrieron fuego y se apoderaron de dos de sus vehículos, aunque sin especificar cuándo se produjo el ataque.

La nota identifica entre los fallecidos al líder tribal Emi Juma Bakr, junto con otras 17 personas, prácticamente todos de la misma familia.

Hasta el momento, las FAR no han reaccionado ante esta información.

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En los últimos meses, el desierto de Darfur del Norte ha sido escenario del asesinato de decenas de civiles y la detención de otros por elementos presuntamente afiliados o aliados de las FAR.

Desde la deserción de dos comandantes militares de las FAR junto con otros comandantes de campo, y su incorporación al Ejército sudanés, las FAR han intensificado su control sobre las carreteras y caminos desérticos que conectan las regiones de Kordofán y Darfur, el Estado del Norte y el triángulo fronterizo entre Sudán, Egipto y Libia.

La guerra en Sudán estalló el 15 de abril de 2023 entre el Ejército y las FAR y, desde entonces, decenas de miles de personas han muerto y otras alrededor de 14 millones han sido desplazadas, mientras que más de la mitad de la población está amenazada por la hambruna ante lo que la ONU considera la peor catástrofe humanitaria del planeta.