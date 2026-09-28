Al menos 33 civiles muertos en un bombardeo del ejército de Birmania, según la guerrilla

El ataque se produjo sobre la ciudad de Kyauktaw, donde se estima que viven unas 200.000 personas, cerca de un mercado popular, según explicó el Ejército de Arakán en un breve comunicado difundido sobre las 17.00 hora local (10.30 GMT) a través de Telegram.

"Es posible que el número de víctimas mortales aumente", advierte el escrito, que no da más detalles sobre los heridos o fallecidos ni sobre el alcance del ataque.

El incidente, remarcó la guerrilla, fue uno de los más mortíferos registrados en esta región, que ha recibido numerosos ataques aéreos ​​del Ejército desde el golpe militar de 2021, cuando un grupo de generales encabezados por Min Aung Hlaing acabaron con un gobierno democrático y tomaron el poder que hoy mantienen.

La asonada acabó con diez años de transición democrática y abrió una espiral de violencia que ha exacerbado la guerra de guerrillas que vive el país desde hace décadas, con miles de jóvenes uniéndose a grupos armados que combaten al Ejército para disputarse el control de territorios.

El Ejército de Arakán ha conseguido algunas victorias en Rakáin, entre ellas el haberse hecho en 2024 con el control del aeropuerto civil de Thandwe, situado a unos 340 kilómetros al noreste de Rangún, la mayor ciudad del país.

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No obstante, el Ejército ha lanzado numerosos ataques aéreos en esta región, incluido uno contra un hospital en diciembre de 2025, que dejó también 33 fallecidos y generó la condena de ONG contra el Gobierno militar, que este año emprendió una campaña para ganar legitimidad internacional.

Además, otro bombardeo -en febrero de este año- desde un avión de caza contra otro mercado en Rakáin mató a 17 personas, incluidos varios niños, según reportes de la guerrilla del Ejército de Arakán.

Naciones Unidas y organizaciones de derechos humanos acusan al Ejército de haber matado a miles de civiles desde el golpe.