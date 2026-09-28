Al menos siete muertos en tiroteos en zona bajo dominio del narcotráfico en Guatemala

La Policía Nacional de Honduras cifró en siete las víctimas y baraja la hipótesis de que los ataques "forman parte de acciones planificadas por estructuras criminales que operan en el área, con la intención de generar zozobra e inestabilidad en la región", según un comunicado.

El Ministerio Público (Fiscalía), por su parte, detalló en un comunicado previo y que da la cifra preliminar de seis muertos, que las "tres escenas relacionadas con ataques armados" sucedieron el pasado domingo en el municipio de Huité, en el departamento oriental de Zacapa, que es usado para el trasiego de drogas y donde se han capturado a figuras claves del narcotráfico en el país.

Los tres hechos ocurrieron en tres lugares diferentes dentro del mismo municipio. Las autoridades, de manera preliminar, encontraron tres mujeres muertas, una de ellas menor de edad, dentro de un auto a la entrada de la zona, así como los cuerpos de otros tres hombres en un barrio y una zona aledaña. Todos por impacto de bala. La Policía no dio más detalles sobre la séptima persona muerta.

"El Ministerio Público, por medio de las unidades correspondientes, procesó los tres escenarios y recabó los indicios necesarios para fortalecer las investigaciones y establecer las circunstancias en las que ocurrieron estos hechos", destacó el comunicado de la entidad.

Por su parte, el ministro de Gobernación (Interior), Marco Antonio Villeda, dijo en una radio local que aún intentan esclarecer los hechos violentos, y aseguró que la Policía no estuvo involucrada.

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"Yo no quiero adelantar una opinión sin tener antes mayor información de qué fue exactamente lo que ocurrió. Pero, lo que sí quiero dejar en claro es que no fue un operativo donde haya participado la policía, ni donde la policía estuviera convocada de modo alguno", dijo Villeda, según publicó en su web Emisoras Unidas.

El ministro guatemalteco explicó que esta tarde habrá una reunión del Consejo de Ministros con el presidente Bernardo Arévalo de León para "hablar del tema": "No quiero adelantar una opinión sin tener la información de qué fue lo que ocurrió".

La violencia es un problema persistente en Guatemala, que entre enero y julio pasado registró 1.751 asesinatos, lo que dejó la tasa de homicidios en 16,5 por cada 100.000 habitantes, según datos de la organización no gubernamental Coalición por la Seguridad Ciudadana.

Según diversas fuentes, la violencia en Guatemala tienen como origen las pandillas, el narcotráfico y también la delincuencia común.

Guatemala contabilizó 3.139 asesinatos en 2025, una cifra superior a los 2.869 homicidios del año anterior, según datos de la Coalición por la Seguridad Ciudadana.