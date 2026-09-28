Al menos un muerto y tres heridos al atacar Rusia la Academia de las Ciencias de Ucrania

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, también ha informado del ataque en redes sociales.

"Hay en marcha una operación de rescate: los equipos están apagando el fuego y buscando a gente que pueda estar atrapada dentro", escribió Zelenski.

El edificio de la Academia de las Ciencias de Ucrania está situado en una de las zonas más céntricas de Kiev, en la misma calle que la Ópera Nacional y la sede central de Servicio de Seguridad de Ucrania, que ya fue atacada de forma directa con un dron el pasado 4 de septiembre.

El impacto del dron contra la Academia de las Ciencias se produce después de un fin de semana de explosiones constantes en la capital ucraniana, que desde hace semanas es atacada de forma incesante día y noche por los aparatos aéreos no tripulados del enemigo.