Arabia Saudí repara un oleoducto vital atacado y exporta ya 3,5 mbd, según Bloomberg

Fuentes citadas por el medio dijeron bajo condición de anonimato que los flujos a través del oleoducto han alcanzado los 3,5 mbd, mientras que la instalación tiene una capacidad total de unos 7 mbd, de los cuales unos 5 millones suelen destinarse a exportaciones.

Según Bloomberg, la reanudación de las operaciones del oleoducto Este-Oeste volverá a hacer operativa la ruta de exportación que Riad había utilizado durante la guerra de Irán debido al cierre del estrecho de Ormuz, que obligó a Arabia Saudí, el mayor productor de petróleo de la OPEP, a desviar sus flujos de crudo hacia el mar Rojo.

La reanudación completa del oleoducto podría tomar "alrededor de seis semanas", de acuerdo con otra fuente consultada por el medio, que indicó que la ruta por Ormuz sigue siendo arriesgada debido a los ataques ocasionales que hay en esta vía, por donde antes de la guerra pasaban el 20 % de los hidrocarburos mundiales.

Asimismo, Bloomberg afirmó que, en septiembre, la monarquía saudí ha utilizado Ormuz para impulsar sus exportaciones totales de crudo "a un máximo de tiempos de guerra de 5 millones de barriles diarios", que se dirigieron principalmente a los mercados asiáticos.

Esto ha sido así después de que la ruta del mar Rojo y del estrecho de Bab al Mandeb haya sido amenazada por los rebeldes hutíes del Yemen, que han intensificado su ofensiva contra la infraestructura energética de Arabia Saudí y le imponen un bloqueo marítimo en esa importante vía comercial.