Argentina logra refinanciar todos sus vencimientos de deuda inminentes

La Secretaría de Finanzas indicó en un comunicado que en la operación de este lunes recibió ofertas por 9,77 billones de pesos argentinos, de las cuales adjudicó títulos por 8,62 billones de pesos.

"Esto significa un 'rollover' (refinanciación) del 100,08 % sobre los vencimientos del día de la fecha", precisó la Secretaría de Finanzas.

En la subasta de este lunes, el Tesoro colocó títulos con vencimientos entre octubre próximo y julio de 2027.

El Tesoro realiza subastas programadas dos veces por mes y su objetivo es captar fondos para refinanciar vencimientos de deuda y administrar la liquidez de pesos argentinos en el sistema.

La próxima licitación de deuda en el mercado doméstico está programada para el 14 de octubre.