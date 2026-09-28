Ataques de drones ucranianos detienen el transporte ferroviario en dos regiones rusas

"A consecuencia de acciones externas contra la infraestructura ferroviaria que tuvo lugar entre la noche del 27 y la madrugada del 28 de septiembre en las regiones de Briansk y Kaluga se interrumpió temporalmente el tránsito de trenes en los tramos Unecha-Zlinka y Liudínovo-Diátkovo", escribió la empresa en Telegram.

Anteriormente el gobernador en funciones de Briansk, Yegor Kovalchuk, informó en MAX, la red de mensajería rusa, sobre el descarrilamiento de 18 vagones de carga vacíos en el distrito de Unecha a consecuencia del ataque de un dron ucraniano.

Además, indicó que en el tramo Liudínovo-Diatkovo se derrumbó parcialmente un puente tras otro ataque de drones, provocando el descarrilamiento de otros diez vagones.

Según Ferrocarriles de Moscú, perteneciente al monopolista ferroviario ruso RZhD, no se reportaron víctimas a consecuencia de estos ataques y los descarrilamientos.

"En el lugar de los hechos se llevan a cabo las reparaciones. Durante el período de restablecimiento se organizó el transporte con autobuses", indicó la compañía.

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Estos ataques buscan responder a la intensa ofensiva lanzada durante las últimas semanas por Rusia contra la infraestructura ferroviaria ucraniana con el fin de socavar la logística militar de los defensores de Ucrania.

Según informó a mediados de septiembre el ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga, las fuerzas rusas han destruido o dañado unas 500 locomotoras de la empresa nacional de trenes ucraniana, Ukrzaliznytsia, desde el comienzo de la guerra, la mayoría de ellas durante el último año.