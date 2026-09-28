Bolivia pedirá información a EE.UU. sobre acusaciones a funcionarios con visados revocados

El anuncio fue realizado a los medios por los ministros de Defensa, Ernesto Justiniano; de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo, y de la Presidencia, Fernando Aramayo. Los funcionarios comparecieron tras conocerse que EE.UU. revocó los visados de altos funcionarios de Bolivia, Colombia y Perú, a quienes acusa de "corruptos" y de "socavar gobiernos elegidos democráticamente".

"Las declaraciones y señalamientos de EE.UU. son bastante graves y el Gobierno los toma con absoluta seriedad", sostuvo Justiniano, quien explicó que se pedirá, "a través de las instancias competentes", información complementaria y "elementos probatorios".

Por su parte, Oviedo afirmó que "si se han emitido estas revocatorias de visa, debe ser porque tienen pruebas", y anunció "un proceso de investigación a fondo" para que las personas mencionadas por el Departamento de Estado respondan ante la justicia boliviana.

Bolivia es el país con más ciudadanos sancionados en una lista publicada este lunes por el Departamento de Estado estadounidense en la que se mencionan trece cargos o excargos y un empresario con nombres y apellidos, entre ellos el fiscal Mariaca, el exministro de Justicia Iván Lima y el magistrado constitucional Israel Ramiro Campero.

La orden restringe el acceso a Estados Unidos a la mayoría de estos ciudadanos y de sus familiares directos en virtud de la sección 212 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad al considerar que "atentan contra un gobierno democráticamente elegido mediante actividades de corrupción o narcotráfico en la región".

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En el caso de Mariaca, Washington aplicó la Ley de Asignaciones para Seguridad Nacional "por su participación en casos de corrupción graves.

Según el comunicado del Departamento de Estado, las acciones de Mariaca "ponen en peligro los esfuerzos del presidente Trump para combatir el narcoterrorismo, al tiempo que socavan las mismas instituciones democráticas que Bolivia, como participante del programa Escudo (de las Américas), busca fortalecer".

Mariaca rechazó las acusaciones en su contra y exigió "respeto" a la "soberanía" de su país, al considerar que se busca "condicionar" o "interferir" en el trabajo del Ministerio Público boliviano.

El fiscal también vinculó la decisión de EE.UU. con las "implicaciones" que tuvieron dentro y fuera de Bolivia algunas investigaciones que realiza el Ministerio Público, incluidos los casos penales contra el consultor político argentino Fernando Cerimedo, acusado, entre otros, de presunta tentativa de feminicidio contra su expareja.

El Legislativo de Bolivia solicitó a la Cancillería que pida información al Departamento de Estado de EE.UU. sobre sus acusaciones contra Mariaca, al que pidió que se "aparte" de sus funciones mientras se investigan estos señalamientos.