Cabello anuncia una marcha en Venezuela para recordar último triunfo electoral de Chávez

"Prepárandonos ahora, porque lo vamos a hacer el día 7 de octubre, para una nueva marcha. ¿Por qué el día 7? Porque es el aniversario del gran triunfo de nuestro comandante Hugo Chávez en las elecciones del año 2012. Y lo vamos a recordar en la calle", indicó Cabello en una rueda de prensa semanal del PSUV, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El 7 de octubre de 2012, Chávez ganó con el 55,07 % de los votos su tercera reelección presidencial, cinco meses antes de su fallecimiento. Su contrincante principal, el actual diputado Henrique Capriles, obtuvo el 44,31 % por la principal coalición opositora, la Mesa de la Unidad Democrática.

Chávez asumió el poder en 1999, luego de haber intentado un golpe de Estado en 1992, por lo que estuvo preso cerca de dos años.

Como creador de la llamada revolución bolivariana, promovió un cambio de Constitución, con una posterior enmienda que le permitió reelegirse tres veces, un aspecto de la política venezolana que sigue vigente en la actualidad.