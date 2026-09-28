Canciller británico cree que el futuro pasa por "una asociación más profunda con la UE"

Miliband dijo que el país apoya a Ucrania no solo por valores humanitarios compartidos sino "como orgullosos europeos", y subrayó que "Europa no es solo nuestra geografía, sino mucho más".

"Es la forma en que defendemos nuestros valores, desde el clima hasta Oriente Medio. Es la forma en que defendemos nuestros intereses, desde el comercio hasta la defensa. Es donde construimos y protegemos nuestras alianzas, de modo que no sea el Reino Unido actuando en solitario, sino el Reino Unido junto a otros", declaró.

"En materia económica, de defensa y de seguridad, digo a este congreso que nuestro futuro pasa por una asociación más fuerte y profunda con la Unión Europea", proclamó ante las bases.

Miliband no anunció, sin embargo, ningún cambio concreto en la relación bilateral, mientras Londres y Bruselas siguen pendientes de celebrar su segunda cumbre tras el Brexit, actualmente aplazada, para acabar de consensuar acuerdos en sectores específicos, entre ellos un programa de movilidad juvenil.

Aunque cada vez más voces en el laborismo reclaman un mayor acercamiento a la UE, el primer ministro, Andy Burnham, ha descartado reabrir el debate sobre la pertenencia al bloque y mantiene su negativa a regresar al mercado único o a la unión aduanera, pese a las presiones llegadas desde Bruselas.

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Durante su intervención, Miliband destacó también la importancia de la relación entre el Reino Unido y Estados Unidos y reiteró que Londres apoya la solución de dos Estados para el conflicto palestino-israelí.

El pasado 8 de septiembre, el Gobierno británico confirmó un cambio de su política, en línea con la ONU, al considerar oficialmente ilegal la ocupación israelí de los territorios palestinos. En consecuencia, prohibió importar bienes de asentamientos israelíes ilegales en Cisjordania y anunció restricciones a empresas y particulares que apoyen, faciliten o se beneficien de la expansión de los asentamientos.

Miliband, cuyos padres eran refugiados judíos, insistió hoy en que el Ejecutivo mantendrá su apoyo al Estado de Israel y combatirá el antisemitismo, pero condenó el sufrimiento infligido por el Gobierno de Benjamin Netanyahu en Gaza y Cisjordania, que describió como "una mancha en la conciencia del mundo".