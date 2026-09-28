Candidato del partido de Netanyahu dice que devolvería a una de las rehenes a Hamás

"Simplemente no merecías que nuestros preciados y santos hijos sacrificaran sus vidas por ti", escribió sobre Lifshitz Bonzel, cuyo hijo Amit murió combatiendo en Gaza en diciembre de 2023, en su cuenta de Facebook.

Bonzel ocupa el puesto número 29 del Likud para hacerse con un escañoo en el Parlamento israelí (Knéset) en los comicios del próximo 27 de octubre.

Por su parte, Lifshitz, quien fue secuestrada en el kibutz Nir Oz el 7 de octubre de 2023 y liberada tras 17 días, declaró ayer al Canal 13 de televisión que la afirmación del Likud de que Netanyahu había logrado el regreso de los rehenes era "una gran mentira".

La octogenaria, cuyo esposo fue uno de los 38 rehenes secuestrados con vida que murieron en cautiverio, según datos del Ejército israelí, agregó que a Netanyahu "no le convenía que los rehenes regresaran y lo contaran todo".

"La verdad es que Miriam Adelson nos compró con los 100 millones de dólares que le dio a Trump y le dijo: 'Traerás de vuelta a todos los cautivos', y eso fue lo que sucedió", dijo la mujer sobre la donación de la multimillonaria israelí-estadounidense a la campaña del político republicano para su campaña de reelección en 2024.

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Miriam Adelson, viuda del magnate de los casinos Sheldon Adelson, lidera un vasto imperio con acciones en poderosos conglomerados como Las Vengas Sands, el equipo de la NBA Dallas Mavericks o el periódico Israel Hayom.

"Tu odio hacia Netanyahu te ha hecho perder el juicio, ha destrozado cualquier rastro de moralidad y vergüenza, y ha pisoteado el honor de aquellos que te rescataron a costa de sus propias vidas", continuaba la publicación del candidato Bonzel.

Horas después, Bonzel se retractó en otra publicación en Facebook donde argumentó que, "como padre en duelo", se sintió ofendido por "las duras palabras que humillaban a nuestros soldados".

"Sin embargo, en medio de una tormenta de emociones, escribí una frase sobre Yocheved Lifshitz en relación con Hamás que no reflejaba mi verdadera intención, y pido disculpas", culminó el aspirante a diputado por el Likud.