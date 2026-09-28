Casi 1.800 colonos israelíes irrumpen en la mezquita Al Aqsa por la fiesta judía de Sucot

De acuerdo con fuentes locales palestinas citadas por la agencia, los colonos entraron en grupos sucesivos, escoltados bajo una fuerte protección de la Policía israelí, y realizaron rituales y rezos talmúdicos en los patios del recinto.

Según Wafa, las autoridades israelíes cerraron el tránsito por las puertas de los Marroquíes y de los Leones, dos de los accesos al complejo de la mezquita de Al Aqsa, para asegurar el paso de los participantes en los rituales, lo que provocó atascos y restringió la movilidad de los residentes palestinos.

La jornada se suma a la de ayer domingo, cuando unos 1.500 colonos y rabinos accedieron a la Explanada y rezaron, sobre todo en las inmediaciones de la puerta de Al Qatanín, e introdujeron en el recinto las llamadas "ofrendas vegetales" propias de Sucot antes de que se cerrara la Puerta de los Marroquíes.

Según la Gobernación de Jerusalén, dependiente de la Autoridad Nacional Palestina, 40.661 colonos entraron en Al Aqsa entre enero y finales de agosto, mientras que en lo que va de año, hasta principios de septiembre, se han emitido alrededor de 800 órdenes que prohíben a habitantes de Jerusalén el acceso a la mezquita.

En paralelo, las fuerzas israelíes cerraron hoy hasta el miércoles la entrada de palestinos la Tumba de los Patriarcas, en la ciudad cisjordana de Hebrón, alegando las festividades judías.

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El director del templo, Mutaz Abu Sneineh, condenó el cierre, que calificó de "flagrante violación" de la santidad del lugar y de ataque al derecho de los musulmanes a acceder a sus lugares de culto.

Las tropas israelíes cerraron además todos los puestos de control y las puertas electrónicas que conducen a la mezquita, reforzaron su presencia en sus accesos y clausuraron algunos mercados de la Ciudad Vieja de Hebrón para garantizar el paso de los colonos que celebran la fiesta en el recinto, conocido por los judíos como la Tumba de los Patriarcas y dividido en una parte musulmana y otra judía desde 1994.