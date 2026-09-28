Centro Español presenta en Miami 'Hambre', una mirada a la picaresca del Siglo de Oro

La propuesta escénica busca acercar al público a los textos clásicos, como 'La Pícara Justina', 'El Lazarillo de Tormes', 'Rinconete y Cortadillo' y 'Don Quijote', mediante una representación íntima y actual que "retrata con mordacidad e ingenio el espíritu subversivo de la sociedad de aquella época".

En lugar de reproducir de manera literal la España del Barroco, la obra utiliza sus personajes, conflictos y recursos literarios para construir un espacio teatral en el que pasado y presente se reflejan mutuamente, detalló el centro en un comunicado.

La pieza se adentra en el universo de los pícaros, personajes marginales que enfrentan el hambre y la exclusión con ingenio, irreverencia y capacidad de adaptación, lo que permite un diálogo con el presente.

Los conflictos que evocan como la pobreza, la desigualdad, el deseo de pertenecer y la lucha por ser escuchado continúan formando parte de la experiencia contemporánea.

Así, el hambre al que alude el título no se limita a la necesidad de alimento, sino también representa el deseo de encontrar un lugar en la sociedad.

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La dramaturgia y dirección están a cargo de Eugenia Sancho, que "con una puesta en escena íntima y profundamente actual" viaja de la mano de su compañía Sensodrama, con un elenco formado por Betsy Rodríguez, Letty Carmona, Catalina Arenas y la propia Eugenia Sancho.

La producción, realizada en colaboración con Roxy Theater Group, forma parte de la serie Away From Home del Miami-Dade County Auditorium, será presentada en español y tendrá como escenario el Westchester Cultural Arts Center de Miami.