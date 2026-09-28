Chile envía nota de protesta al embajador de Israel por declaraciones sobre Bachelet

La medida del Ejecutivo, dada a conocer en un comunicado, llegó días después de un tenso cruce entre Lewi y la exdiputada del Partido Comunista Carmen Hertz con respecto a la candidatura de Bachelet (2006-2010/2014-2018).

El asunto inició cuando Lewi publicó en su cuenta de X el pasado jueves una serie de fotografías de la exgobernante chilena junto a Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Daniel Ortega, Raúl Castro y Fidel Castro bajo la leyenda: "Lo que nace del pecado, termina fracasando".

Luego de que Lewi eliminara la publicación, el académico de la Universidad Católica Sebastián Gray le exigió al diplomático vía redes sociales "revelar" el mensaje ofensivo y "retractarse" de sus "acusaciones infundadas".

Lewi respondió con la misma imagen, a lo que la exparlamentaria Hertz reaccionó señalando que era "impropio y vergonzoso" para un embajador "pretender denostar" a una exjefa de Estado chilena.

"Un cargo protocolar significa relaciones con todos los Estados, ¿Conoce la Convención de Viena, embajador?", cuestionó Hertz vía X, aludiendo al deber de no intervención por parte de diplomáticos establecido en ese tratado.

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No es la primera polémica protagonizada por Lewi, que al igual que sus antecesores en el cargo, ha mantenido un perfil público más activo que diplomáticos de otros Estados.

Lewi ha cuestionado actividades públicas realizadas en Chile, como la exposición en Viña del Mar de un trabajo fotográfico realizado en la Franja de Gaza, o la camiseta utilizada por el club Palestino de la liga local de fútbol profesional.

El 19 de septiembre Bachelet anunció que no continuará con su candidatura a presidir la Organización de Naciones Unidas (ONU), en un mensaje divulgado en sus redes sociales.