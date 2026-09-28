China asegura que "seguirá apoyando a Cuba" tras exigir el fin del bloqueo ante la ONU

El portavoz del Ministerio chino de Exteriores Guo Jiakun declaró en una rueda de prensa rutinaria que, durante los 66 años transcurridos desde el establecimiento de relaciones diplomáticas, la amistad entre los dos países "se ha transmitido de generación en generación".

"Por muchos cambios que se produzcan en el panorama internacional, China seguirá apoyando firmemente, como siempre, a Cuba en la exploración de un camino de desarrollo socialista acorde con sus condiciones nacionales", señaló Guo.

El vocero también expresó que Pekín apoya a la isla en la defensa de su soberanía nacional y se opone a la injerencia externa.

Durante su discurso en Naciones Unidas, Han se pronunció a favor de una visión de seguridad común alejada de la "confrontación entre bloques" y la "mentalidad de guerra fría" y defendió la resolución de conflictos mediante el diálogo y la cooperación.

Además de reclamar respeto a la soberanía y la seguridad de los países de Oriente Medio, el representante de China instó también al levantamiento del bloqueo contra Cuba.

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La isla caribeña se encuentra sumida en una profunda crisis energética desde mediados de 2024, una situación agravada por el actual bloqueo petrolero de Washington y la falta de inversiones para renovar el sistema electroenergético nacional.

Pekín ha denunciado en repetidas ocasiones lo que califica de "diplomacia coercitiva" de Estados Unidos hacia Cuba y ha reiterado su apoyo a la isla en la defensa de su soberanía, además de oponerse a las sanciones unilaterales y a cualquier forma de injerencia en sus asuntos internos.