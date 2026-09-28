China no confirma si Trump ofreció a Xi comprar armas estadounidenses

El portavoz del Ministerio chino de Exteriores Guo Jiakun aseguró hoy en una rueda de prensa rutinaria que "China ha reforzado siempre su capacidad de defensa nacional en función de sus necesidades", preguntado por las declaraciones del diplomático este domingo en una entrevista.

Perdue afirmó que "Trump sigue diciendo 'nosotros vendemos armas a otros países del mundo' (...) de hecho en un momento dado le preguntó a Xi si le gustaría comprar algunas", en relación a la visita de Estado que llevó al mandatario chino a Washington la semana pasada.

Pekín "se dedica a salvaguardar la paz y la estabilidad mundiales", expresó a su vez el portavoz, que no opinó sobre las palabras del diplomático.

Tras las declaraciones de Perdue, que no precisó cuándo planteó Trump la cuestión ni la respuesta de Xi, varios medios han citado fuentes anónimas del Departamento de Estado que aseguran que "la ley estadounidense prohíbe la venta de armas a China y no hay ninguna oferta ni plan para vender armas a China".

La supuesta propuesta llama la atención por la profunda rivalidad estratégica que mantienen ambas potencias en el plano militar, así como por el enorme paquete de armamento defensivo valorado en 14.000 millones de dólares que Estados Unidos mantiene bloqueado a Taiwán, la isla autogobernada cuya soberanía reclama Pekín.