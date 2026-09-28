Cientos de mujeres marchan en Bogotá para defender el derecho al aborto en Colombia

El plantón, que se replicó en otras ciudades del país, tuvo lugar frente al Museo Nacional de la capital colombiana, con motivo del Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro.

"Son días complejos por un Gobierno que está en contra de los derechos de las mujeres, contra el aborto y contra muchos temas. Son tiempos donde tenemos que seguir luchando, organizándonos y defendiendo estos derechos en el marco de la democracia", dijo a EFE la directora de la ONG Católicas por el Derecho a Decidir Colombia, Sandra Mazo.

Con pancartas, cánticos y presentaciones culturales, las manifestantes recordaron que a pesar del fallo favorable de la Corte Constitucional en 2022, aún hay obstáculos administrativos, geográficos y sociales que impiden a mujeres rurales, indígenas, migrantes, hombres trans y personas no binarias acceder a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en condiciones de igualdad.

En la acción, las manifestantes expresaron su preocupación con la postura del Gobierno de De Espriella, quien manifestó en varias oportunidades su rechazo al aborto.

"No podemos permitir que la ultraderecha fascista avance (...) No deberíamos estar explicando por qué no pueden atacar nuestros derechos, aunque ocupen puestos de elección popular", gritaron en coro varias mujeres.

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Las asistentes apuntaron con insultos contra el presidente colombiano, a quien le recordaron que "no puede quitar el derecho al aborto porque está despenalizado" en la Constitución.

La sentencia C-055 de 2022 eliminó el delito de aborto hasta la semana 24 y mantuvo, después de ese plazo, las tres causales vigentes desde 2006: riesgo para la vida o la salud de la mujer, embarazo producto de violencia sexual o malformaciones incompatibles con la vida extrauterina.

El plantón contó con un espacio llamado 'El muro de las liberaciones' en el que ofrecieron información legal sobre los derechos de las mujeres, apoyo psicológico e impulsaron el arte como "forma de resistir".

De acuerdo con un informe de la ONG feminista Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, entre febrero de 2022 y febrero de 2025 la organización acompañó 1.569 casos de mujeres que enfrentaron barreras para acceder al aborto, 420 de ellas en Bogotá.

Además, el documento apunta que aún existen amenazas en contra, como el proyecto 340 del Concejo de Bogotá, que busca "imponer consultas psicológicas obligatorias y otras trabas que vulneran la autonomía de las mujeres".

Asimismo, a finales de julio un grupo de congresistas de Salvación Nacional, el Partido Conservador y el Centro Democrático radicó en el Congreso un proyecto de ley que busca prohibir el aborto en Colombia mediante una reforma al artículo 11 de la Constitución Política.

"No tenemos miedo por más medidas autoritarias que tenga este Gobierno. Esto es una democracia. Como ganamos la sentencia, hay que seguir defendiéndola", apuntó Mazo.