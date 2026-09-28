Colaboradora de Machado que regresó a Venezuela pide fecha para elecciones presidenciales

"Escuchamos esta semana en la ONU decir que en Venezuela habrá elecciones. Claro que va a haber elecciones, ese es nuestro destino. La pregunta es: ¿cuándo?", cuestionó Macero al recordar la promesa que hizo la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en la Asamblea General del organismo multilateral.

Desde la sede del partido de Machado, Vente Venezuela (VV), en Caracas, Macero insistió también en pedir que cesen los "obstáculos" para impedir el regreso de Machado, en el extranjero desde diciembre, cuando salió a recibir el Premio Nobel de la Paz 2025 en Oslo.

"Si lo que está previsto en Venezuela es una transición democrática, aquí lo que tiene que pasar es que pongan la fecha y que dejen a los venezolanos elegir", agregó.

Macero además indicó que su regreso trata de transmitir "confianza" para que todos los que quieran regresen a Venezuela.

"Es hora de volver a casa. Nosotros pertenecemos aquí y eso no nos lo va a robar nadie", sostuvo la opositora, quien llegó el domingo en un vuelo comercial que aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas.

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El partido organizó este lunes en su sede principal un acto para recibir a Macedo, quien salió de Venezuela en el primer semestre de 2025 tras permanecer asilada junto a otros cinco compañeros en la residencia de la Embajada de Argentina en Caracas por acusaciones de supuesta conspiración y traición a la patria.

Macero es la segunda de este grupo en regresar al país, luego de una operación liderada por Estados Unidos para sacarlos de la sede diplomática de Argentina, donde permanecían desde marzo de 2024 para evitar ser arrestados.

El Gobierno venezolano, sin embargo, se mofó de esta declaración de Washington y dijo que se había tratado de una negociación.

El primero en regresar fue Omar González, el pasado 28 de agosto.

En la residencia de la Embajada argentina estuvieron además Pedro Urruchurtu, Magalli Meda, Humberto Villalobos -todos miembros de Vente Venezuela-, y Fernando Martínez Mottola, quien decidió dejar el edificio semanas antes de la salida de sus compañeros y falleció en su domicilio por enfermedad, el 26 de febrero del año pasado.

Los opositores estaban acusados por el Ministerio Público (MP, Fiscalía) de conspiración y traición a la patria.