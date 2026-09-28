Comienza en Polonia el juicio contra un bielorruso acusado de preparar un acto de sabotaje

Antes de comenzar la vista, la jueza Barbara Markowska declaró a la agencia PAP que había ordenado celebrar el proceso a puerta cerrada porque "una parte importante de la documentación (...) es de carácter secreto, y las declaraciones del acusado atañen a importantes intereses del Estado polaco".

Por su parte, Jacek Dobrzyński, portavoz de los Servicios Especiales, escribió este lunes en la plataforma X que la detención del acusado permitió "frustrar los preparativos para un acto de sabotaje antes de que pudiera llevarse a cabo".

Según la investigación, en julio de 2025 el sospechoso -que trabajaba como camarero en un restaurante de Lublin- viajó a la localidad de Chełm (este) y grabó con su teléfono un almacén utilizado por una organización humanitaria que envía ayuda a Ucrania.

Posteriormente, envió presuntamente el vídeo a través de la aplicación Telegram a una persona no identificada, que pretendía usar esa información para planear el incendio del recinto.

Según la fiscalía, el acusado -al que la justicia ha identificado como Vitali S.- recibió a cambio un pago en criptomonedas equivalente a unos 320 euros.

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Fue detenido el 13 de agosto de 2025 por la Agencia de Seguridad Interna polaca (ABW) y desde entonces permanece en prisión preventiva.

Acusado también de tenencia de estupefacientes, se enfrenta en total a una pena de hasta ocho años de prisión.

El proceso coincide con un incremento de la "guerra híbrida" denunciada por Polonia, que acusa a Moscú de planear y perpetrar actos de sabotaje por medio de mercenarios o delincuentes comunes captados a través de redes sociales de internet.

El primer ministro Donald Tusk advirtió hace unos días en el Parlamento que los servicios de inteligencia polacos han detectado "varios planes rusos de ataques e interferencias instigadas contra aliados de Ucrania para generar desestabilización".