Condenan a la cúpula del ELN por el reclutamiento forzado de 60 menores colombianos

La sentencia de 20 años y 4 meses de prisión incluye a Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino; Eliécer Herlindo Chamorro Acosta, alias Antonio García; Israel Ramírez Pineda, alias Pablo Beltrán; y Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, alias Pablito, quienes fueron hallados culpables de los delitos de "rebelión agravada y reclutamiento ilícito".

En el mismo proceso fueron condenados otros siete integrantes del ELN, cuyas penas oscilan entre 11 años y 8 meses y 14 años y 2 meses de prisión, entre ellos los cabecillas del Frente de Guerra Occidental Emilcen Oviedo Sierra, alias La Abuela, y Miguel Enrique Hernández Padilla, alias Jairo.

De acuerdo con la Fiscalía, "las víctimas tenían entre 8 y 17 años y algunas fueron vinculadas mediante falsas promesas, amenazas y violencia física" en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Chocó, Risaralda y Valle del Cauca.

Según la sentencia, una vez incorporados a las filas de la guerrilla, "los menores eran obligados a realizar labores como prestar guardia, preparar alimentos, patrullar, cargar leña y hacer trabajos pesados, mientras que otros fueron utilizados como radioperadores, participaron en combates, cobros de extorsiones e instalación de explosivos".

Además, explica la fiscalía, "tres de ellos murieron mientras permanecían en las filas de la guerrilla".

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Las pruebas presentadas durante el juicio también evidenciaron "castigos, entrenamientos armados, ajusticiamientos, amenazas, lesiones y violencia sexual" y según la Fiscalía, algunas niñas fueron obligadas a utilizar métodos anticonceptivos y a practicarse abortos.

La nueva sentencia se suma a varias condenas dictadas en los últimos años contra miembros del COCE por hechos distintos, entre ellas algunas que involucran a los cuatro dirigentes ahora condenados. Ninguno ha cumplido estas penas.

En 2025, la Justicia condenó a 58 años y seis meses de prisión a siete integrantes del ELN, entre ellos Gabino, Antonio García, Pablo Beltrán y Pablito, por la desaparición y asesinato de tres firmantes del acuerdo de paz de 2016 ocurrido en el departamento de Nariño (suroeste) en 2018.

Un año antes, en febrero de 2024, un juez condenó a 28 años de prisión a Gabino, Antonio García y Pablo Beltrán, junto con Rafael Sierra Granados, alias Ramiro Vargas, por el asesinato del concejal de Pueblo Rico, departamento de Risaralda (centro-oeste), Juan Bautista Agudelo López, cometido en 1998.

Asimismo, en 2020 un juzgado especializado de Antioquia impuso 32 años y un mes de prisión a Gabino, Pablo Beltrán, Antonio García y Ramiro Vargas por el secuestro y asesinato de dos investigadores del CTI de la Fiscalía ocurrido en 1998.

Incluso existe un antecedente específico por reclutamiento de menores: en 2016, un juzgado de Istmina, en el departamento de Chocó (oeste), condenó a 117 meses de prisión a integrantes del COCE, por el reclutamiento ilícito de menores de edad.