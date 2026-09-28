Consejo de aeropuertos: Latinoamérica debe invertir 178.000 millones de dólares hasta 2055

Durante la celebración en Lima de la Asamblea General Anual, Conferencia y Exposición Mundial de ACI-LAC y ACI World, el director general de ACI-LAC, Rafael Echevarne, señaló que esa proyección significa pasar de un promedio de inversión en infraestructura aeroportuaria de 3.400 millones de dólares al año a 8.700 millones de dólares.

Echevarne detalló que el tráfico de pasajeros aéreos en Latinoamérica y el Caribe creció un 1,9 % en la primera mitad de 2026, mientras que la carga movilizada también se incrementó en un 3,6 % en ese mismo periodo.

Por ello, mantienen su expectativa de cerrar el año con 809 millones de pasajeros atendidos en los aeropuertos de la región y una previsión de que la demanda crezca de manera sostenida hasta alcanzar los 1.500 millones de pasajeros en 2045.

Pese a que la recuperación de la industria de la aviación fue casi instantánea tras la caída por la pandemia de la Covid-19, Echevarne apuntó que todavía hay 133 aeropuertos en la región que no han recuperado sus niveles de volumen de pasajeros previos a esa emergencia sanitaria.

Asimismo, hay 161 aeropuertos cuyo volumen de carga tampoco se ha recuperado todavía después de la pandemia y 194 terminales aéreos cuyo número de movimientos sigue igualmente por debajo de los niveles previos a 2020.

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También incidió en que hay un 20 % de conexiones aéreas que no han logrado restituirse, principalmente en aeropuertos de ciudades regionales.

En ese sentido, Echevarne abogó por un impulso en liberalizar y desregular la industria para facilitar la llegada de inversiones y destacó el Acuerdo ALAS (Acuerdo de Liberación Aérea Suramericana), un memorando de entendimiento firmado en julio de 2026 para crear una hoja de ruta hacia el Cielo Único Suramericano

Este fue firmado inicialmente por Argentina, Brasil, Chile y Paraguay, y posteriormente se adhirieron también Bolivia y Uruguay.

Echevarne también defendió las tasas aeroportuarias de Latinoamérica al señalar que apenas inciden en menos del 6 % del costo total del pasaje aéreo, lo que cree que este año será aún menos por el incremento del precio del combustible derivado de la guerra en Oriente Medio.

Remarcó que la mayoría de las tasas aeroportuarias vienen impuestos por los Gobiernos y autoridades, lo que las hace un costo fácilmente previsible, frente a las críticas procedentes mayormente de las aerolíneas, a las que dijo que no cuestionan su política para fijar precios.