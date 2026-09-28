Corea del Norte denuncia ante ONU una amenaza militar "sin precedentes" liderada por EEUU

"La amenaza militar arriesgada de los Estados Unidos, Japón y la República de Corea no tiene precedentes y sigue rompiendo récords históricos, generando peligros, inseguridad e inestabilidad en la península coreana", declaró durante su intervención el viceministro de Asuntos Exteriores norcoreano, Kim Son-gyong.

El funcionario acusó a los tres países de haber dado forma a una alianza militar que se ha convertido en "un bloque militar agresivo" y cada vez "más ofensivo".

Según dijo, Washington "ha alentado" la ambición de Seúl por poseer submarinos nucleares y desplegar nuevas instalaciones, como drones y misiles, en la península de Corea.

"Esta inclinación militar se agrava aún más debido a la seguridad cada vez más vulnerable de nuestra región", añadió.

También a Japón, al que calificó de "criminal de guerra de primera categoría" y señaló por "acelerar su rearme" generando una situación que deja "sombrías perspectivas".

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En este sentido, alertó que "el contexto político y militar global está empeorando día a día" después de que "los abusos de poder" se hayan convertido en "algo común".

Aun así, el viceministro celebró que no ha habido ningún "conflicto físico" en la península de Corea gracias a que el índice de seguridad se mantiene "en niveles más altos que en otras regiones del planeta".

Son-gyong planteó también una situación de desconfianza en el sistema multilateral, y en concreto en Naciones Unidas, y emplazó a los Estados miembros a defender el orden internacional con base en los principios de la ONU.

"Debemos abogar de forma justa y firme por el derecho y el orden. Es la única forma de defender todos estos principios, al igual que en otras partes del mundo", aseveró.