Daniel Noboa nombra como nueva ministra de Trabajo de Ecuador a Diana Ramírez

Guayaquil (Ecuador), 28 sep (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, nombró este lunes como nueva ministra de Trabajo y Desarrollo Humano a Diana Ramírez, en sustitución de Cynthia Gellibert, a quien designó como su representante ante el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), en medio de una serie de cambios y fusiones en el gabinete en las últimas horas.

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