Decomisadas 8,1 toneladas de droga desde el pasado 17 de septiembre en Ecuador

El Ministerio del Interior reveló la cifra este lunes sin detallar el tipo de droga, si bien la mayor parte de las incautaciones recientes han sido de cocaína.

Desde el pasado 17 de septiembre el toque de queda -el tercero en lo que va del año- rige en entre las 00:00 hora local (5:00 GMT) y las 5:00 (10:00 GMT) hasta el 30 de septiembre, en las provincias del Guayas, cuya capital es Guayaquil; Los Ríos, Manabí y El Oro, fronteriza con Perú.

Además también se declaró un nuevo estado de excepción que, al igual que los anteriores, restringe por 60 días algunas libertades fundamentales como la inviolabilidad de domicilio y de correspondencia, y que abarca las provincias de El Oro, Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, Manabí, Pichincha (cuya capital es Quito), Santa Elena y Santo Domingo de los Tsáchilas.

Durante el toque de queda y el estado de excepción se han realizado 1.129 operaciones de seguridad, de acuerdo al Ministerio.

En el balance de esa institución sobre el toque de queda se destaca la aprehensión de 2.416 personas, la captura de tres personas consideradas como "los más buscados", la retención y recuperación de 1.002 vehículos, así como 1.890 motocicletas y la retención de dos embarcaciones.

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De acuerdo al Ministerio, desde el pasado 17 de septiembre hasta las 05:00 hora local de este lunes (10:00 GMT) se realizaron 29 allanamientos, se afectó a nueve estructuras de la logística criminal, se decomisaron 422 armas blancas y de fuego, 12.438 municiones, 32 explosivos, cerca de 39.200 dólares en efectivo.

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de "conflicto armado interno" que declaró el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar "terroristas".

Pese a esa declaratoria, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior.