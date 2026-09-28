Delcy Rodríguez lamenta la muerte de Quino, el labrador español que ayudó en terremotos

"Se hizo todo lo posible por salvarlo, así que nuestro corazón con Quino y agradecimiento a los rescatistas de España y de todos los países que se movilizaron en las horas más duras", indicó Rodríguez durante un acto de entrega de viviendas en Caracas para cientos de afectados por los terremotos.

La ONG Intervención Ayuda y Emergencia (IAE) informó sobre el fallecimiento del can el pasado 15 de septiembre, luego de luchar con una enfermedad de la que no ofreció detalles.

Según Rodríguez, luego de su jornada en Venezuela, Quino "llegó muy agotado y falleció".

IAE hizo varias publicaciones -en sus redes sociales- para pedir ayudar económica y costear los gastos de la enfermedad del animal, hasta que el pasado día 15 informó que el labrador había muerto.

Rodríguez aprovechó la ocasión para agradecer nuevamente a todos los grupos internacionales que llegaron a Venezuela a ayudar tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5.

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Según el más reciente informe del Gobierno, ofrecido el pasado 24 de agosto en coincidencia con los dos meses de la catástrofe, los sismos dejaron al menos 6.509 muertos, 14.239 viviendas con afectaciones moderadas y 11.001 viviendas con daños graves.

Además, unas 18.000 personas se quedaron sin vivienda.