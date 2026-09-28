Delhi anuncia freno a construcciones y trabajo remoto para mitigar la polución en invierno

Según informó el Ministerio de Ambiente de Delhi, no se permitirán las obras de demolición que generen polvo y las obras de construcción civil al aire libre desde el 1 de noviembre hasta el 31 de enero, con una prohibición total de las obras de construcción y demolición desde el 10 de diciembre hasta el 20 de enero.

El Gobierno anunció también "restricciones a los vehículos contaminantes, la duplicación de las tarifas de aparcamiento, horarios de oficina escalonados y la implantación del teletrabajo en un 50 %", según indicó un comunicado oficial.

A partir del 1 de noviembre, no podrán circular los vehículos registrados fuera de Delhi que no cumplan con el estándar de emisiones local, afectando así a los modelos más antiguos y contaminantes.

"Se llevarán a cabo inspecciones técnicas de 150.000 vehículos en tres estaciones de inspección automatizadas", explicó el ministro de Medioambiente de Delhi, Manjinder Singh Sirsa, durante una rueda de prensa el lunes.

Durante los meses de invierno, entre noviembre y febrero, la contaminación en la metrópoli capitalina alcanza sus picos más altos, superando con frecuencia la concentración de partículas PM2.5 que la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera segura.

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El deterioro de la calidad del aire en esta megaciudad de más de 30 millones de habitantes tiene que ver con las condiciones meteorológicas adversas, como la falta de viento, que dificulta la dispersión de contaminantes y favorece la formación del esmog.

Las emisiones contaminantes proceden, mayoritariamente, del tráfico, las obras, las industrias cercanas a Nueva Delhi, la quema de rastrojos en los estados vecinos a la capital y la pirotecnia utilizada en festividades.