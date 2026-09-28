Denuncian al capitán del ferri de Filipinas en cuyo incendio murieron 77 personas

El documento en cuestión es la Declaración del Capitán sobre Salida Segura (MDSD en sus siglas en inglés), que el capitán del ferri, Roel Sarmiento, entregó al equipo de inspección antes de zarpar y en el que se certifica el número real de pasajeros a bordo, explicó la guardia costera en un comunicado.

"Es la declaración oficial del capitán, donde afirma que su barco es seguro y apto para la navegación, cumpliendo con todas las normas de seguridad", señaló la portavoz de la PCG, la comodoro Noemie Cayabyab, en una entrevista con la cadena local Dobol B.

Según la PCG, en ese formulario figuraban seis pasajeros que no llegaron a embarcar, un nombre registrado dos veces y un tripulante que tampoco subió. Irregularidades que ya ha denunciado el organismo mientras reúne pruebas para posibles nuevas querellas contra el capitán o la naviera, a la espera de los resultados forenses.

El capitán de la embarcación enfrenta ahora una denuncia ante el Servicio Nacional de Fiscalías del Departamento de Justicia, que determinará si abre una investigación preliminar en su contra, según anunció la portavoz.

Mientras continúa la investigación sobre el capitán, la Autoridad de la Industria Marítima del país (MARINA), que indaga por separado el origen del fuego, señaló en sus primeras pesquisas la presencia de carga inflamable y una estiba inadecuada como posibles causas del incendio.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Parece que había bastante carga inflamable dentro del barco y creo que la estiba no se hizo de forma correcta", afirmó el director regional de MARINA, Máximo Bañares Jr., en una entrevista con la cadena local DZMM Teleradyo.

Bañares subrayó que este tipo de mercancías nunca debe transportarse junto a pasajeros. Sin embargo, se negó a precisar qué productos llevaba el ferri hasta que el organismo publique sus conclusiones finales, previstas para los próximos días.

Mientras, continúan las tareas de búsqueda de las ocho personas que siguen desaparecidas tras el incendio del pasado 9 de septiembre frente a las costas de Coron, en la turística provincia filipina de Palawan, al oeste del archipiélago.

Los accidentes marítimos en Filipinas se cobran cada año decenas de vidas, la mayoría en naufragios causados por el mal tiempo, el incumplimiento de las normas de seguridad, el defectuoso mantenimiento de los equipos o la sobrecarga.