Desembarcan 557 personas en isla canaria de El Hierro tras ser rescatadas de tres barcazas

La primera expedición auxiliada la conformaban 268 personas, entre ellas cuatro menores y 17 mujeres, que llevaban once días en el mar a bordo de una embarcación precaria (cayuco) que partió de Parque Natural Varela (Guinea Bissau).

La tripulación de uno de los barcos de Salvamento Marítimo socorrió a este primer grupo, que arribó a la isla poco después de la medianoche, según informaron los servicios de emergencia de El Hierro.

Entre sus ocupantes hay naturales de Senegal, Gambia, Guinea Conakry, Mali, Guinea Bissau y Costa de Marfil.

Tres de ellos recibieron asistencia sanitaria al sufrir diversas patologías y uno fue derivado al hospital de la isla, la más pequeña del archipiélago canario, que en los últimos años es la que sufre más presión migratoria.

Otro grupo de 99 personas, que viajaba en un segundo cayuco fue localizado a 65 kilómetros del puerto de la Restinga (El Hierro), que arribó a la isla unas horas después.

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El tercer cayuco rescatado llevaba 190 personas a bordo, que también desembarcaron en la misma isla canaria.

En lo que va de año, un total de 5.592 personas llegaron a las islas Canarias en embarcaciones precarias, un 55 % menos que en el mismo periodo del año anterior.

Estas personas atraviesan el Atlántico desde la costa africana, siguiendo la conocida como ruta canaria de la emigración, una de las más peligrosas del mundo.