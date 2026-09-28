Detrás de éxito del banano de Ecuador: inversión en sostenibilidad que precios no reflejan

Ese es el mensaje que el Clúster Bananero y Platanero del Ecuador llevará la próxima a la feria Fruit Attraction, que se celebra del 6 al 8 de octubre en Madrid, donde tendrá la mesa redonda 'Más allá de la fruta: el impacto social y ambiental del banano ecuatoriano en el mundo'.

Este foro se llevará a cabo mientras sigue la tendencia de que mercados como la Unión Europea (UE), que adquiere casi una tercera parte de las exportaciones de banano de Ecuador, incrementen los requisitos de trazabilidad y transparencia ambiental, a la vez que algunos supermercados europeos venden el producto al consumidor por debajo de su valor real, con descuentos agresivos.

Si bien la industria bananera de Ecuador ya trabaja bajo estándares y certificaciones internacionales de buenas prácticas agrícolas, protección ambiental, condiciones laborales y comercio responsable, y con sueldos que son un 16,8 % más altos que los 495 dólares estipulados como salario digno Ecuador según la metodología Anker, los requerimientos de los mercados son cada vez mayores.

Ya no se evalúa únicamente la calidad de la fruta que llega a destino: también importa cómo fue producida, qué ocurrió con los recursos naturales durante el proceso y bajo qué condiciones sociales y laborales se desarrolló la actividad.

Esto, para países como Ecuador, significa una producción cada vez más expuesta a procesos de verificación y medición, así como renovación tecnológica, sistemas de riego más eficientes y bioseguridad, cuyos costos recaen en el origen de la cadena, sin distribuirse hacia los importadores, minoristas, tiendas de descuento ni consumidores finales.

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Estas mejoras requieren inversiones que deben poder sostenerse en el tiempo, sobre todo en países como Ecuador, donde buena parte de la producción está vinculada a pequeños y medianos productores y donde el banano constituye el pilar fundamental de las familias ligadas a la actividad agrícola y exportadora, pues el 89 % de las fincas del país pertenece a familias.

Por ello, uno de los planteamientos que el sector bananero ecuatoriano impulsa internacionalmente es que la sostenibilidad sea una responsabilidad compartida a lo largo de toda la cadena, que abarca a productores, exportadores, importadores, supermercados y consumidores.

Huella hídrica y de carbono, el siguiente paso Pese a esta circunstancia la industria bananera ya mira al siguiente paso de la sostenibilidad y trabaja en implementar un sistema de medición de la huella hídrica y de carbono de toda la cadena, a través de metodologías desarrolladas en el marco del Foro Mundial Bananero de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

La iniciativa forma parte del proyecto 'Acelerar la transformación sostenible de la industria bananera ecuatoriana', vinculado al Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), que busca extender estas mediciones a por lo menos 150.000 hectáreas de producción.

El objetivo es obtener información científica y estandarizada sobre dos variables que tendrán una relevancia creciente para el comercio internacional: cuánta agua requiere producir banano y cuántas emisiones de gases de efecto invernadero genera el proceso.

Estos datos pueden mejorar aún más la competitividad del sector, algo que para la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE), el mayor gremio de la industria bananera del país, es clave sobre la base del compromiso en la sostenibilidad de toda la cadena de suministro.