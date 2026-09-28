Doce heridos en accidente de tránsito entre dos autobuses en zona tropical de Ecuador

En un comunicado apuntó que a las 22:08 hora local del domingo (03:08 GMT de este lunes) se reportó un siniestro de tránsito registrado en la carretera Panamericana, vía a Quevedo, en el municipio Ventanas, provincia de Los Ríos.

De acuerdo con la información proporcionada por las unidades de primera respuesta que acudieron al sitio, el siniestro involucró a dos autobuses de transporte de pasajeros entre provincias.

Producto del hecho, doce personas resultaron heridas, quienes recibieron atención prehospitalaria y posteriormente fueron trasladados a una casa de salud.

Desde el ECU 911 se coordinó la movilización de recursos de Policía Nacional, Comisión de Tránsito del Ecuador, Ministerio de Salud Pública y Cuerpo de Bomberos.