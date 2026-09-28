Dos presos se fugan de una cárcel del sur de Ecuador tras forzar una ventana de su celda

Julio Camacho, jefe policial de Azuay, explicó que recibieron la alerta alrededor de las 3:00 de la madrugada (8:00 GMT) y que, tras conocerse la fuga, activaron los protocolos de seguridad y un operativo de búsqueda.

"Hasta este momento las unidades especializadas se encuentran realizando un mapeo y recorrido de todos los exteriores y se ha coordinado con otras provincias y subzonas a fin de dar con la localización", señaló.

Añadió que los presos compartían la misma celda, uno de ellos estaba en prisión por un delito de narcotráfico y el otro por robo. Ambos se encontraban en la celda 52 de la zona de mínima seguridad.

Además, Camacho indicó que los presos habían forzado una ventana de la celda y utilizado varias sábanas atadas a modo de cuerda para bajar.

La búsqueda se realiza también en los barrios donde residen los familiares de los hombres fugados, agregó el jefe policial.

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La Policía activó el Plan de Recompensas y difundió en redes sociales un cartel con la cara de los presos en el que pedía información para dar con su paradero y poder recapturarlos.