EEUU critica el discurso de Abás en la ONU y reitera que mantiene sus sanciones a la ANP

"En su discurso en la Asamblea General, Abás siguió pidiendo el reconocimiento unilateral de un estado palestino. Decía de forma errónea que la Autoridad Palestina había detenido su apoyo al terrorismo, revelando que en realidad no tiene ninguna intención de cumplir con ese compromiso", aseguró Locetta durante una sesión del Consejo centrada en la cuestión palestina.

Por ello, indicó, "Estados Unidos sigue manteniendo sus sanciones a la ANP y a la Organización de Liberación Palestina (OLP)".

Estados Unidos ya ha acusado en otras ocasiones a la OLP y la ANP -que gobierna Cisjordania- de "promover y apoyar acciones en organismos internacionales que socavan y contradicen compromisos previos" adoptados en el Consejo de Seguridad de la ONU.

Bajo este pretexto, el país norteamericano extendió sus sanciones y volvió a negar el visado a Abás para que este pudiera participar en la Asamblea General de la ONU, donde finalmente intervino por videoconferencia.

En el Consejo de hoy se presentó el último informe del secretario general de la ONU, António Guterres, sobre la resolución 2334, que insta a Israel a cesar los asentamientos israelíes en territorio palestino ocupado.

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Según el documento, del 13 de junio al 18 de septiembre las autoridades israelíes impulsaron o aprobaron la construcción de casi 4.570 viviendas en la Zona C de Cisjordania y de 3.515 en Jerusalén Este.

Locetta rechazó hoy la anexión de Cisjordania por parte de Israel y subrayó que su estabilidad "es fundamental" tanto para la seguridad israelí como para el objetivo de conseguir paz en la región.

"Compartimos la preocupación de otros miembros de este Consejo en cuanto a la inestabilidad económica en Cisjordania y la necesidad de oportunidades económicas para los residentes palestinos", señaló.