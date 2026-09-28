EEUU y el jefe militar paquistaní abordan la guerra afgana en plena tensión fronteriza

La reunión, celebrada en el Cuartel General de la localidad paquistaní de Rawalpindi, se produjo como parte de la revisión que realiza la Comisión sobre los 20 años de intervención estadounidense en Afganistán, con el papel de Pakistán y el entorno de seguridad regional en la agenda.

"Las conversaciones abarcaron asuntos de interés mutuo, incluido el apoyo de Pakistán, el entorno de seguridad regional y los acontecimientos en Afganistán, con un enfoque en las perspectivas relevantes para el trabajo de la Comisión", dijo en un comunicado la oficina de comunicación del Ejército paquistaní (ISPR).

El documento añade que el mariscal de campo Munir compartió la perspectiva de Pakistán sobre las dinámicas de seguridad que dieron forma al conflicto y destacó los desafíos que el país enfrentó durante la prolongada guerra en Afganistán.

La delegación estadounidense reconoció el papel histórico de Pakistán y sus sacrificios durante el conflicto, y agradeció su continua contribución a la paz y la estabilidad regional, señaló el ISPR.

La visita se produce en medio de una escalada entre Pakistán y Afganistán, que se culpan mutuamente de permitir que grupos armados utilicen sus respectivos territorios para lanzar ataques contra el país vecino.

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Las relaciones entre Islamabad y Kabul han permanecido tensas desde que los talibanes tomaron el poder de Afganistán en agosto de 2021.

Pakistán acusa desde hace años a Kabul de dar refugio al Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), mientras las autoridades talibanes niegan permitir que Afganistán sea utilizado para atacar a otros países.