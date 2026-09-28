El aeropuerto de Lima no podrá crecer a nivel esperado si Perú no mejora otros aeropuertos

Durante la celebración de la Asamblea General Anual, Conferencia y Exposición (WAGA) 2026 del Consejo Internacional de Aeropuertos de Latinoamérica y el Caribe (ACI-LAC) y del Mundo (ACI World), el presidente de LAP, Juan José Salmón, lamentó que el Estado peruano tenga falencias en cumplir los plazos para concretar proyectos y, sobre todo, llevar varias iniciativas en simultáneo que están relacionadas.

Como ejemplo de ello puso la nueva terminal del aeropuerto Jorge Chávez, que se inauguró sin que estuviera listo el puente principal de acceso, una obra que debía ejecutar el Gobierno, así como la modernización de otros aeropuertos del país a donde llegan vuelos de la capital Lima.

"(La nueva terminal del Jorge Chávez) es un elemento catalizador para la conectividad, trabajo y turismo, pero esa mayor capacidad no va a generar los resultados que se esperan si no hay una mejora en los aeropuertos regionales", señaló Salmón.

El presidente de la empresa concesionaria puso como ejemplo que hay aeropuertos regionales en Perú que solo pueden recibir dos aviones de manera simultánea, y si reciben un vuelo internacional quedan bloqueados por cinco horas, lo que afecta a las previsiones de capacidad del aeropuerto de Lima si no se mejora la capacidad de estas terminales.

También mencionó la falta de conexión del aeropuerto de Lima con transportes urbanos masivos, pues la estación de metro quedó en la terminal antigua que quedó fuera de operación, sin que hasta el momento esté proyectada una estación en la nueva terminal.

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Salmón detalló que LAP ha reservado una parte de los terrenos de la nueva terminal para una eventual estación de metro que "en algún momento" deberá proyectarse.

"Somos responsables como concesionarios de un contrato y lo que debería ocurrir es que las partes vayan de la mano para que las cosas se hagan a tiempo. El Estado no ha sido tan diligente para dar las facilidades de que eso ocurra. Esperamos que eso sea diferente con este nuevo gobierno para lograr una mejor conectividad, modernización y puestos de trabajo", apuntó.

Consultado por la tarifa de conexión internacional que comenzó a cobrar el aeropuerto Jorge Chávez tras abrir la nueva terminal, a la que se oponen las aerolíneas, Salmón matizó que se trata de "la posición particular de una aerolínea" al detallar que afecta principalmente a la chilena Latam.

"Hay un servicio asociado a la tarifa. Pasó por un proceso público de un regulador económico con la participación de las aerolíneas. Ellos sabían que la tarifa venía desde 2013", señaló Salmón en referencia a las aerolíneas, que se han opuesto a integrarla en los boletos aéreos, lo que obliga a los pasajeros en conexión internacional a pagarla en el aeropuerto.

"Están forzando a sus pasajeros a hacer el pago de manera directa, pese a que hay la facilidad para que el pasajero pague de manera directa la tarifa en la página web", añadió.

También confirmó que en las últimas conversaciones, LAP ha ofrecido rebajar la tarifa de conexión internacional en un 37 % de 10,05 dólares a 6,40 dólares, "pero no hay una respuesta positiva (de las aerolíneas) porque su planteamiento es cero".