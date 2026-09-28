El 'árbol de Robin Hood' talado junto al Muro de Adriano podría 'resucitar'

El árbol, un sicómoro, era famoso porque hundía sus raíces en el muro de Adriano, levantado en la época romana en el norte de Inglaterra para marcar el límite del dominio romano sobre la isla; sin embargo, su celebridad la consiguió sobre todo al aparecer en la película "Robin Hood: el príncipe de los ladrones", protagonizada por Kevin Costner en 1991.

En 2023, dos hombres de 32 y 39 años, ambos juzgados por aquel acto y ahora presos, talaron por pura diversión el sicómoro con una motosierra y grabaron su 'hazaña' con un teléfono móvil. Aunque se encontraban bajo los efectos del alcohol, ambos condujeron su vehículo durante 50 kilómetros en una noche de tormenta, lo que demuestra el grado de premeditación.

El National Trust, un organismo que cuida por la preservación del patrimonio inglés, protegió entonces el tocón que había quedado desmochado y puso una valla alrededor.

Ahora, y según cuenta el diario británico The Times, ese tocón muestra "signos prometedores" de que podría revivir al haber aparecido varios brotes que salen de él.

El director general del National Trust para el Muro de Adriano, Andrew Poad, dijo sentirse "lleno de esperanza por el modo en que la naturaleza retoma su curso".