El brent comienza la semana subiendo un 0,93 %

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, ganó 96 centavos en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense, en comparación al precio de liquidación de la sesión anterior, cuando registró 104,32 dólares.

El brent registró su precio máximo en esta sesión en 108,83 dólares (lo que implicaba una subida del 4,32 % respecto al precio de cierre del viernes en 104,32 dólares) a las 12.39 horas (10.39 GMT), pero desde esa hora el precio se fue desinflando.

El precio del petróleo reducía su subida después de que se conociera que el oleoducto Este-Oeste de Arabia Saudí había vuelto a exportar crudo.

Además, los mediadores en las negociaciones para un acuerdo de paz en la guerra entre Estados Unidos e Irán se podrían volver a reunir con las partes hoy o mañana, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, se mostrara dispuesto ayer a que su Gobierno retome esta semana las conversaciones.

El brent subía inicialmente este lunes después de que el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abás Araqchí, asegurase que Teherán "está preparado para la diplomacia y para la guerra" y de que Trump rechazara la propuesta de paz iraní en la Asamblea General de la ONU la semana pasada.

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En una entrevista con el canal estadounidense NBC, el jefe de la diplomacia iraní indicó que su país se "mantiene firme" ante cualquier agresión, "incluso si se llega a una guerra apocalíptica", y aseguró que la falta de confianza con Washington era el principal obstáculo para avanzar en las negociaciones y poner fin a la guerra.

La semana pasada, durante la celebración de la Asamblea General de la ONU, Irán planteó una propuesta para reabrir el estrecho de Ormuz en un plazo de siete días y reanudar las conversaciones nucleares, a cambio de que Estados Unidos levantara el bloqueo naval de los puertos iraníes, suspendiera las sanciones a su crudo y restableciera el alto el fuego.

Trump rechazó el sábado la propuesta y continúo presionando para que Irán hiciera concesiones en materia nuclear.