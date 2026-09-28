El canciller cubano realiza "visita de cortesía" al Arzobispo de Nueva York

"Intercambiamos sobre la histórica relación entre la Santa Sede y Cuba", señaló en las redes sociales el jefe de la diplomacia de la isla sobre el encuentro con el cardenal estadounidense.

"Hablamos sobre el duro impacto en el pueblo cubano del bloqueo económico, el cerco energético y la intimidación del gobierno de EE.UU. hacia terceros países, para asfixiar la economía de nuestro país", añadió el ministro de Relaciones Exteriores de la isla en su mensaje.

Rodríguez se reunió el pasado 28 de febrero en El Vaticano con el papa León XIV, quien había pedido "diálogo sincero y eficaz" a La Habana y Washington, a raíz de la escalada de tensiones entre ambos gobiernos.

Cuba sufre desde hace seis años una de las peores crisis económicas y sociales de las últimas décadas, con escasez de alimentos, combustible y medicinas, una espiral inflacionaria y dolarización parcial.

Esa situación se ha agravado a partir de enero con una crisis energética por el impacto del cerco petrolero aplicado por Washington a lo que se han sumado desde mayo, una serie sanciones reforzadas contra sectores vitales de la economía y dirigidas a las empresas que mantienen negocios con el Gobierno cubano.

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En consecuencia, según análisis de organismos internacionales, la situación económica de la isla podría escalar al punto de registrar este año una caída del 10,3 % en su Producto Interior Bruto (PIB), la peor contracción económica de la región, a lo que se sumaría el desplome acumulado de más de un 15 % entre 2020 y 2025.