El CICR evacúa a 161 personas de la región etíope de Tigré tras el estallido del conflicto

Entre las personas evacuadas figuran miembros de la Policía Federal de Etiopía y sus familiares, personal de la aerolínea Ethiopian Airlines y sus familias, efectivos de la Seguridad de la Aviación Civil, observadores de la Unión Africana (UA) y miembros de la Cruz Roja Etíope.

El traslado de los civiles se realizó por carretera en una flota de autobuses señalizados con el emblema de la Cruz Roja y escoltados por personal del CICR.

"Seguiremos dialogando con las partes en conflicto y estamos listos para intervenir siempre que se trate de personas vulnerables y las partes acuerden estas operaciones en el futuro", señaló la organización humanitaria en un comunicado.

El conflicto estalló el miércoles pasado, cuando el Frente Popular de Liberación de Tigré (FPLT) acusó a Adís Abeba de una "invasión y ataque abierto" y reveló que ordenó a sus fuerzas adoptar una estrategia de "guerra defensiva", tras tomar el control de los tres aeropuertos de la región.

Poco después, una alianza de siete grupos armados y de oposición que incluye al FPLT aseguró haber lanzado una ofensiva contra tropas del Gobierno etíope en regiones norteñas de Amhara y Afar, después de acusar al Ejecutivo federal de perpetrar "ataques aéreos y terrestres a gran escala" en diferentes frentes.

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Desde entonces, se han multiplicado los combates y la Fuerza de Defensa Nacional de Etiopía (ENDF, por sus siglas en inglés) aseguró haber matado a 272 rebeldes tigrinos en el área de Amhara, fronteriza con Tigré, aunque EFE no pudo verificar de manera independiente estas cifras.

Estas acciones avivan todavía más los temores ante el posible estallido de una nueva guerra en Tigré, tras el conflicto de 2020-2022, en el que murieron al menos 600.000 personas, según el mediador de la Unión Africana (UA), el expresidente nigeriano Olusegun Obasanjo.