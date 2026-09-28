El Constitucional tailandés decide sobre la impugnación de las elecciones de febrero

El tribunal señaló en un comunicado que mantiene la vista programada para hoy, donde emitirá su decisión alrededor de las 14:00 hora local (7:00 GMT), a pesar de que el Gobierno decretó el domingo dos días festivos para los trabajadores públicos en Bangkok por las graves inundaciones que sufre la capital.

El Constitucional argumenta que había programado la vista con suficiente antelación y que su decisión pretende evitar el retraso en otros casos que estudia.

La solicitud, presentada por el Defensor del Pueblo, se basa en unos códigos de barra y QR (de respuesta rápida) que aparecían impresos en las papeletas utilizadas en las elecciones del 8 de febrero y que, según activistas, podían desvelar el voto de los electores, lo que violaría el principio de secreto del voto recogido en la carta magna.

Si se dictaminara que se ha violado el secreto de voto se podría declarar nula total o parcialmente la votación, según han apuntado varios expertos.

Por su parte, la Comisión Electoral aseguró que estos códigos son un mecanismo de seguridad para garantizar que no haya falsificación de votos.

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Los nueve magistrados del Constitucional, que en los últimos años ha decretado disoluciones de partidos progresistas, inhabilitado a líderes de la oposición y destituido -en 2024 y 2025-a dos primeros ministros, aceptaron a mediados de marzo la petición mediante una votación dividida (seis a favor y tres en contra).

En febrero, el partido conservador Bhumjaithai (Orgullo tailandés) encabezado por el actual primer ministro, Anutin Charnvirakul, logró una victoria contundente en las urnas, lo que le permitió formar un gobierno de coalición que controla más de 290 de los 500 escaños del Parlamento.

Anutin, quien ocupa el cargo desde septiembre de 2025 tras una polémica decisión del Constitucional para destituir a su antecesora, Paetongtarn Shinawatra, convocó elecciones anticipadas en el contexto del conflicto bélico fronterizo entre Tailandia y Camboya; e impulsó su campaña con una marcada retórica nacionalista.

Visto como cercano a la Casa Real y el Ejército -actores con una notable influencia en el país-, la popularidad de Anutin ha bajado en el poder, según un sondeo publicado este fin de semana por el Instituto oficial NIDA, en un contexto en el que el aumento de los costes energéticos mundiales afecta a la segunda economía del Sudeste Asiático.