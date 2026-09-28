El déficit por cuenta corriente de Brasil aumenta al 2,47 % del PIB en julio

La diferencia entre lo que la mayor economía de América Latina ingresó y gastó en sus transacciones internacionales relativas a comercio, rentas y transferencias fue negativa en 62.900 millones de dólares, frente a los 61.800 millones de dólares registrados hasta julio.

El resultado muestra una mejora significativa respecto a agosto de 2025, cuando el déficit acumulado en doce meses alcanzaba los 76.900 millones de dólares, equivalentes al 3,53 % del PIB.

Según los datos del emisor, la balanza comercial registró en agosto un superávit de 6.600 millones de dólares, frente a los 5.300 millones de dólares registrados en el mismo mes de 2025.

Las exportaciones de bienes crecieron un 12,1 % interanual, hasta 33.300 millones de dólares, mientras que las importaciones aumentaron un 9,4 %, hasta 26.700 millones.

El resultado refleja las acciones del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva para enfrentar las tensiones comerciales con Estados Unidos por los aranceles impuestos por el Gobierno de Donald Trump.

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La inversión extranjera directa, sin embargo, cayó hasta los 7.400 millones de dólares en agosto, un 3,9 % menos que los 7.700 millones del mismo mes de 2025.

En los doce meses hasta agosto, la inversión extranjera directa acumuló 86.600 millones de dólares, equivalentes al 3,39 % del PIB, frente a los 86.800 millones (3,44 % del PIB) de julio y los 79.300 millones (3,64 %) de agosto de 2025.

La economía brasileña creció un 2,3 % en 2025 y para este año las previsiones prevén que la expansión del PIB del país sudamericano caerá a un 2 %.