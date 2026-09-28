El embajador de EEUU en China afirma que Trump ofreció a Xi comprar armas estadounidenses

"Trump sigue diciendo 'nosotros vendemos armas a otros países del mundo' (...) de hecho en un momento dado le preguntó a Xi si le gustaría comprar algunas", aseguró Perdue durante una entrevista este domingo con la cadena estadounidense Fox News en relación a la visita de Estado que llevó al mandatario chino a Washington la semana pasada.

Tras las declaraciones de Perdue, que no precisó cuándo planteó Trump la cuestión ni la respuesta de Xi, varios medios han citado fuentes anónimas del Departamento de Estado que aseguran que "la ley estadounidense prohíbe la venta de armas a China y no hay ninguna oferta ni plan para vender armas a China".

La supuesta propuesta llama la atención por la profunda rivalidad estratégica que mantienen ambas potencias en el plano militar, además de en otros como el tecnológico o el comercial.

Según el diario hongkonés South China Morning Post, EE. UU. no vende armas convencionales a Pekín desde hace más de tres décadas y ha dedicado buena parte de ese tiempo a construir su postura militar en torno a la disuasión del Ejército chino, no a su suministro.

Las declaraciones de Perdue contrastan con la situación de Taiwán, la isla autogobernada cuya soberanía reclama China, a la que Estados Unidos mantiene bloqueado un enorme paquete de armamento defensivo valorado en 14.000 millones de dólares al considerarlo una "moneda de cambio" para negociar.

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Desde hace más de siete décadas, EE.UU. se encuentra en el medio de las disputas entre ambas partes, ya que Washington es el principal proveedor de armas de Taipéi y, si bien no mantiene vínculos diplomáticos con este territorio, podría acudir en su defensa en caso de conflicto con Pekín.

"Hay conversaciones en curso sobre otras ventas, (Trump) y Xi hablan de eso cada vez que se reúnen", dijo Perdue, quien añadió que la postura estadounidense no ha cambiado.

Según la agencia estatal china Xinhua, Xi presionó a Trump durante su reciente reunión en Washington para que expresara su rechazo explícito a la independencia de la isla, mientras que Trump respondió a la prensa este sábado que el mandatario chino "entiende bastante bien su posición" al respecto y que "no hablaron demasiado" del asunto.